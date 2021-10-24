25-летний Беседин ответил на вопрос о возможном завершении карьеры
Беседин: «Сейчас нападающим «Динамо» стало труднее забивать, мы терпеливо ждем»
Форвард считает, что у хавбеков больше возможностей
Артем Беседин / Фото: Футбол 24
Нападающий «Динамо» Артем Беседин заявил, что форвардам киевлян стало труднее забивать мячи.
«Статистика за «Динамо»? Смотря с кем сравнивать, всегда можно больше забивать. Считаю, что в этом чемпионате можно забивать больше, тем более играя за топ-клуб страны. С другой стороны, сейчас нападающие в «Динамо» забивают очень мало голов, трудно забивать.
Анализирую матчи и вижу, что сейчас у нападающих не так много моментов. Больше моментов у крайних хавбеков, центральных полузащитников, а нападающие на сухом пайке, терпеливо ждут. Но когда этот момент наступает — нужно забивать»
Ранее Беседин рассказал, как восстанавливается после травмы.
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