Беседин: «Сейчас нападающим «Динамо» стало труднее забивать, мы терпеливо ждем»

Артем Беседин / Фото: Футбол 24

Нападающий «Динамо» Артем Беседин заявил, что форвардам киевлян стало труднее забивать мячи.

Анализирую матчи и вижу, что сейчас у нападающих не так много моментов. Больше моментов у крайних хавбеков, центральных полузащитников, а нападающие на сухом пайке, терпеливо ждут. Но когда этот момент наступает — нужно забивать»