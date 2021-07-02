Беседину – орден «За мужество»? На сайте президента Украины появилась петиция

Игрок пожертвовал здоровьем ради победы команды

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На сайте президента Украины появилась электронная петиция, в которой предлагается, после шокирующего матча со Швецией, присвоить Артему Беседину орден «За мужество»:

«Предлагаю президенту Украины наградить футболиста сборной Украины по футболу Беседина государственной наградой орденом «За мужество», за выявленные в матче 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу-2021 жертвенность и мужество, что стало одной из весомых причин успеха нашей сборной».

Пока что, петицию подписало 8 тысяч человек из 25 тысяч, необходимых для ее рассмотрения.

Игрок получил тяжелую травму колена после столкновения с защитником шведов Маркусом Даниэльссоном. Врачи уже назвали вердикт: Артем получил очень тяжелое повреждение из-за которого пропустит минимум полгода.

Ранее стало известно о том, что FIFA будет обязана выплатить внушительную денежную компенсацию «Динамо» за эту травму игрока.

Также, глава УАФ Андрей Павелко рассказал о состоянии футболиста.