Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Беседину – орден «За мужество»? На сайте президента Украины появилась петиция

Игрок пожертвовал здоровьем ради победы команды
Футбол Евро-2020
13:33
Беседину – орден «За мужество»? На сайте президента Украины появилась петиция
фото - Спорт 24

На сайте президента Украины появилась электронная петиция, в которой предлагается, после шокирующего матча со Швецией, присвоить Артему Беседину орден «За мужество»:

«Предлагаю президенту Украины наградить футболиста сборной Украины по футболу Беседина государственной наградой орденом «За мужество», за выявленные в матче 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу-2021 жертвенность и мужество, что стало одной из весомых причин успеха нашей сборной».

Пока что, петицию подписало 8 тысяч человек из 25 тысяч, необходимых для ее рассмотрения.

Игрок получил тяжелую травму колена после столкновения с защитником шведов Маркусом Даниэльссоном. Врачи уже назвали вердикт: Артем получил очень тяжелое повреждение из-за которого пропустит минимум полгода.

Ранее стало известно о том, что FIFA будет обязана выплатить внушительную денежную компенсацию «Динамо» за эту травму игрока.

Также, глава УАФ Андрей Павелко рассказал о состоянии футболиста.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Артем Беседин сборная Украины (футбол) Андрей Павелко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«От паха до пятки боль ногу пронизывает». Беседин рассказал о своем состояние и сколько еще придется провести в гипсе
«От паха до пятки боль ногу пронизывает». Беседин рассказал о своем состояние и сколько еще придется провести в гипсе
Футбол Сборная Украины
15:33
«Никаких 20 тысяч евро в день». Суркис рассказал, какие компенсации «Динамо» получит от UEFA за травму Беседина
«Никаких 20 тысяч евро в день». Суркис рассказал, какие компенсации «Динамо» получит от UEFA за травму Беседина
Футбол Сборная Украины
15:16
Левченко: «Желательно, чтобы после Евро Довбик уехал в зарубежный клуб»
Левченко: «Желательно, чтобы после Евро Довбик уехал в зарубежный клуб»
Футбол Евро-2020
14:21
Беседин: «Это же не бильярд и не шахматы. В футболе случаются травмы»
Беседин: «Это же не бильярд и не шахматы. В футболе случаются травмы»
Футбол Евро-2020
14:03
Степаненко: «Подошел к Беседину и сказал, что матч со Швецией – его победа»
Степаненко: «Подошел к Беседину и сказал, что матч со Швецией – его победа»
Футбол Сборная Украины
13:25
Степаненко: «После Швеции ночь не спал»
Степаненко: «После Швеции ночь не спал»
Футбол Евро-2020
12:57

Новости: Футбол

«Родился еще в СССР и играл самодельными мячами». В Англии оригинально представили игроков сборной Украины
Тема дня
«Родился еще в СССР и играл самодельными мячами». В Англии оригинально представили игроков сборной Украины
Сборная Украины
16:41
Защитник Англии: «Матч с Украиной – испытание, к которому мы должны быть готовы»
Защитник Англии: «Матч с Украиной – испытание, к которому мы должны быть готовы»
Евро-2020
16:23
«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Матой
«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Матой
Премьер-Лига (Англия)
16:09
Официально. «Александрия» арендовала голкипера «Шахтера»
Официально. «Александрия» арендовала голкипера «Шахтера»
Украинская Премьер-лига
15:50
«От паха до пятки боль ногу пронизывает». Беседин рассказал о своем состояние и сколько еще придется провести в гипсе
«От паха до пятки боль ногу пронизывает». Беседин рассказал о своем состояние и сколько еще придется провести в гипсе
Сборная Украины
15:33
«Никаких 20 тысяч евро в день». Суркис рассказал, какие компенсации «Динамо» получит от UEFA за травму Беседина
«Никаких 20 тысяч евро в день». Суркис рассказал, какие компенсации «Динамо» получит от UEFA за травму Беседина
Сборная Украины
15:16
Ляпорт: «Если пропустишь три, а забьешь пять – все равно пройдешь дальше»
Ляпорт: «Если пропустишь три, а забьешь пять – все равно пройдешь дальше»
Примерa (Испания)
14:56
Кравченко: «С Англией для Украины результат будет важнее изысканной игры»
Кравченко: «С Англией для Украины результат будет важнее изысканной игры»
Сборная Украины
14:38
Буяльский – лучший игрок сезона в УПЛ
Буяльский – лучший игрок сезона в УПЛ
Украинская Премьер-лига
14:34
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
16
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Все новости