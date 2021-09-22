Дулуб: «Игроки «Львова» должны сами быть львами на поле»
Бессмертный после отставки из «Львова» возглавил клуб Второй лиги
Специалист пошел на понижение после УПЛ
13:02
Анатолий Бессмертный (слева) / фото - ФК Виктория
52-летний украинский тренер Анатолий Бессмертный возглавил «Викторию» из Второй лиги, сообщает официальный сайт клуба.
Последним местом работы специалиста был «Львов». Но после неудачного старта в новом сезоне наставник ушел в отставке, а на его пост пришел Олег Дулуб.
Помимо Бессмертного «Викторию» могли возглавить Сергей Ковалец, Илья Близнюк, Олег Федорчук и Василий Сачко.
На данный момент команда занимает десятую строчку в группе Б Второй лиги после 9 туров.
Ранее сообщалось, что помимо тренера клуб планирует подписать еще несколько игроков.
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