Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Бессмертный после отставки из «Львова» возглавил клуб Второй лиги

Специалист пошел на понижение после УПЛ
Футбол Первая лига
13:02
Бессмертный после отставки из «Львова» возглавил клуб Второй лиги
Анатолий Бессмертный (слева) / фото - ФК Виктория

52-летний украинский тренер Анатолий Бессмертный возглавил «Викторию» из Второй лиги, сообщает официальный сайт клуба.

Последним местом работы специалиста был «Львов». Но после неудачного старта в новом сезоне наставник ушел в отставке, а на его пост пришел Олег Дулуб.

Помимо Бессмертного «Викторию» могли возглавить Сергей Ковалец, Илья Близнюк, Олег Федорчук и Василий Сачко.

На данный момент команда занимает десятую строчку в группе Б Второй лиги после 9 туров.

Ранее сообщалось, что помимо тренера клуб планирует подписать еще несколько игроков.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Анатолий Бессмертный ФК Львов

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Экс-тренер «Львова» возглавит клуб Второй лиги
Экс-тренер «Львова» возглавит клуб Второй лиги
Футбол Первая лига
20 сентября 16:27
Итоги 8 тура УПЛ. «Александрии» почти удалось отобрать очки у «Динамо», дежурные победы «Зари» и «Ворсклы»
Послесловие
Итоги 8 тура УПЛ. «Александрии» почти удалось отобрать очки у «Динамо», дежурные победы «Зари» и «Ворсклы»
Футбол Украинская Премьер-лига
20 сентября 08:50
«Львов» не забил «Металлисту 1925» и остался на последнем месте в таблице УПЛ
«Львов» не забил «Металлисту 1925» и остался на последнем месте в таблице УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
19 сентября 21:39
Дулуб: «Игроки «Львова» должны сами быть львами на поле»
Дулуб: «Игроки «Львова» должны сами быть львами на поле»
Футбол Украинская Премьер-лига
19 сентября 13:53
Итоги 7 тура УПЛ. Первая победа «Мариуполя», лидеры идут без потерь
Послесловие
Итоги 7 тура УПЛ. Первая победа «Мариуполя», лидеры идут без потерь
Футбол Украинская Премьер-лига
14 сентября 14:35
1
Дулуб: «Исход игры решила одна позиционная ошибка нашего игрока»
Дулуб: «Исход игры решила одна позиционная ошибка нашего игрока»
Футбол Украинская Премьер-лига
14 сентября 08:10

Новости: Футбол

Маркевич: Задача «Мариуполя» в Кубке – побеждать в каждой игре»
Маркевич: Задача «Мариуполя» в Кубке – побеждать в каждой игре»
Кубок Украины по футболу
15:28
Хамес в ближайшее время уедет в Катар
Хамес в ближайшее время уедет в Катар
Премьер-Лига (Англия)
14:41
Мама Роналду: «Сказала сыну, что перед смертью хочу увидеть его возвращение в «Спортинг»
Мама Роналду: «Сказала сыну, что перед смертью хочу увидеть его возвращение в «Спортинг»
Премьер-Лига (Англия)
14:36
ПСЖ хотел подписать Канте летом
ПСЖ хотел подписать Канте летом
Лига 1 (Франция)
14:29
Гасперини: «Малиновский должен прямо сейчас прибавить с технической точки зрения»
Гасперини: «Малиновский должен прямо сейчас прибавить с технической точки зрения»
Украинские легионеры
14:24
Марлос: «Сбор перед Евро — один из наилучших моментов в моей жизни»
Марлос: «Сбор перед Евро — один из наилучших моментов в моей жизни»
Сборная Украины
14:05
«Шахтер» и «Динамо» определились с формой на матч за Суперкубок Украины
«Шахтер» и «Динамо» определились с формой на матч за Суперкубок Украины
Украинская Премьер-лига
14:03
Экс-игрок «Шахтера»: «В Суперкубке все решится в серии пенальти»
Экс-игрок «Шахтера»: «В Суперкубке все решится в серии пенальти»
Украинская Премьер-лига
13:39
Симеоне – о Гризманне: «Он находится в процессе адаптации. Нынешний «Атлетико» отличается от того, откуда он уходил»
Симеоне – о Гризманне: «Он находится в процессе адаптации. Нынешний «Атлетико» отличается от того, откуда он уходил»
Примерa (Испания)
13:39
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
23
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
21 сентября 16:20
43
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
История
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:37
4
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 19:18
1
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:59
3
Все новости