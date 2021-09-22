Бессмертный после отставки из «Львова» возглавил клуб Второй лиги

Специалист пошел на понижение после УПЛ

Анатолий Бессмертный (слева) / фото - ФК Виктория

52-летний украинский тренер Анатолий Бессмертный возглавил «Викторию» из Второй лиги, сообщает официальный сайт клуба.

Последним местом работы специалиста был «Львов». Но после неудачного старта в новом сезоне наставник ушел в отставке, а на его пост пришел Олег Дулуб.

Помимо Бессмертного «Викторию» могли возглавить Сергей Ковалец, Илья Близнюк, Олег Федорчук и Василий Сачко.

На данный момент команда занимает десятую строчку в группе Б Второй лиги после 9 туров.

Ранее сообщалось, что помимо тренера клуб планирует подписать еще несколько игроков.