Бессмертный: «Уход в отставку был непростым решением, но «Львову» нужны изменения»

Анатолий Бессмертный / Фото - ФК Львов

Бывший тренер «Львова» Анатолий Бессмертный рассказал о причинах своей отставки. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Трудно объективно оценивать собственную работу – на детальный анализ будет время позже, но уже сейчас я чувствую, что команде нужны кардинальные изменения, чтобы продолжать совершенствоваться. Хотел бы поблагодарить руководство клуба за предоставленный кредит доверия, игрокам – за характер, а болельщикам – за поддержку, – это был фантастический период.