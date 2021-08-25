«Львов» остался без главного тренера
Бессмертный: «Уход в отставку был непростым решением, но «Львову» нужны изменения»
Уже экс-тренер «горожан» раскрыл причины, по которым покинул клуб
Анатолий Бессмертный / Фото - ФК Львов
Бывший тренер «Львова» Анатолий Бессмертный рассказал о причинах своей отставки. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.
Это непростое решение, однако команде нужны изменения. Могу заверить, что всегда был нацелен на результат, которого, к сожалению, не удалось достичь на старте чемпионата.
Трудно объективно оценивать собственную работу – на детальный анализ будет время позже, но уже сейчас я чувствую, что команде нужны кардинальные изменения, чтобы продолжать совершенствоваться. Хотел бы поблагодарить руководство клуба за предоставленный кредит доверия, игрокам – за характер, а болельщикам – за поддержку, – это был фантастический период.
«Львов» после пяти туров украинской Премьер-лиги расположился в зоне вылета.
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