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Бэйл: «Буду вести за собой страну на крупном турнире»

Сборная Уэльса стартует на Евро-2020 матчем со Шевейцарией
Футбол Евро-2020
12:41
Бэйл: «Буду вести за собой страну на крупном турнире»
Гарет Бэйл / Фото - Goal

Капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился ожиданиями от стартового матча на Евро-2020 против Швейцарии. Встреча состоится сегодня, 12 июня. Слова нападающего передает пресс-служба UEFA.

Мы идем от матча к матчу. Для нас главное – выйти из группы. Мы должны как следует потрудиться в матчах с тремя трудными командами, и тогда все получится.

Мы мало беседуем, но мне кажется, что молодежи особо не нужна помощь. Они поверили в себя в отборочном цикле. У нас в команде соблюден хороший баланс между опытом и молодостью, и мы с нетерпением ждем начала турнира.

На этом турнире каждый матч трудный. Италия много раз добивалась успеха, Швейцария входит в десятку лучших команд в мире. Турция недавно обыгрывала большие команды. Впереди у нас трудные матчи. Я не могу выделить какую-то одну игру, все они трудные.

Как и в прошлый раз, мы хотели участвовать в турнире и смотреть матчи. И у нас будет возможность посмотерть матчи, увидеть, как играют наши соперники и получить о них представление. Мы будем смотреть матчи все вместе, одной командой.

У нас есть варианты, и это очень хорошо. Если дела пойдут не слишком хорошо, мы сможем изменить ситуацию. Нам нравится сосредотачиваться на себе. Мы любим подсматривать и за соперниками, но в первую очередь предпочитаем концентрироваться на том, что делаем мы.

Носить капитанскую повязку – уже большая честь. А я буду вести за собой страну на крупном турнире – это будет один из самых запоминающихся моментов в моей карьере. Что касается командного духа, я не собираюсь ничего говорить, все случится естественным образом по ходу игры.

Не важно, кто будет забивать голы. Лишь результат имеет значение. Знаю, что не забивал, но я сделал шесть или семь голевых передач в то время. Я хорошо знаю, где находятся ворота. Надеюсь, я смогу воспользоваться своими шансами на этом турнире.

Я хорошо себя чувствую и готов к турниру. Я забил несколько мячей за последнюю пару месяцев. Я много тренировался, чтобы подойти к этому турниру в хорошей форме, и надеюсь, что смогу сохранить ее в ближайшие недели.

Мы хотим хорошо начать. Хотим создать для себя определенный задел. У нас есть план на игру. Мы хотим реализовать его и победить. Такова наша цель.

Сборная Уэльса в предстоящем матче собирается выложиться на 110 процентов. Мы все в одной упряжке, у нас сильный командный дух, и мы собираемся продемонстрировать его в завтрашнем матче.

Игру чемпионата Европы можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Уэльс – Швейцария онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 16:00.

Сергей Стаднюк
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Теги

Уэльс - Швейцария Гарет Бэйл сборная Уэльса (футбол) сборная Швейцарии (футбол)

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