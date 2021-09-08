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Бэйл: «Мне не нравится идея проводить чемпионат мира раз в два года»
Нападающий «Реала» отметил возможную потерю престижности мундиаля
Гарет Бэйл / Фото - cartilagefreecaptain.sbnation.comФорвард сборной Уэльса и мадридского «Реала» Гарет Бэйл высказался о возможном проведении чемпионата мира по футболу раз в два года.
Цитирует Бэйла Reuters.
«Мне не нравится, что чемпионат мира могут начать проводить раз в два года, я чувствую, что он теряет часть истории. Тот факт, что прошло более четырех лет и до следующего года осталось много времени, делает его более престижным».
Ранее на ежегодном конгрессе FIFA была выдвинута еще одна инициатива: проводить чемпионат мира не каждые четыре года, а один раз в два года.
Хавбек «Барселоны» и сборной Испании Серхио Бускетс также раскритиковал идею организацию проведения чемпионата мира раз в два года.
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