Бускетс заразился коронавирусом, из-за этого в товарищеском матче с Литвой сыграет молодежная сборная Испании
Бускетс против ЧМ раз в два года: «Им нет дела до игроков, они однажды взорвутся из-за нагрузки»
Полузащитник сборной Испании отметил тяжелый календарь
Серхио Бускетс / Фото - theathleticХавбек «Барселоны» и сборной Испании Серхио Бускетс раскритиковал идею организацию проведения чемпионата мира раз в два года.
Цитирует Goal Бускетс.
«Игроки мало на что могут повлиять в вопросе проведения чемпионата мира каждые два года. Мы просто видим, что календарь стал более загруженным. А им нет дела до игроков. Они хотят больше Евро, больше чемпионатов мира, больше клубных чемпионатов мира, больше матчей в лиге, больше матчей в рамках каждого турнира. Настанет момент, когда игроки взорвутся, потому что матчи становятся все более требовательными, а у нас остается все меньше времени на отдых. Так что с этим трудно справиться. Во время пандемии мы видели, как матчи наслаивались друг на друга. Все это будет иметь определенные последствия, поэтому надо провести встречу и выслушать все стороны».
Напомним, в матче третьего тура испанской Примеры «Барселона» на своем поле переиграла «Хетафе».
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