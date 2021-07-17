Бэйл может оказаться вне заявки «Реала» на сезон

Британец не вписывается в лимит легионеров

Гарет Бэйл / фото - ESPN

По окончанию годичной аренды в «Тоттенхэм» валлийский вингер Гарет Бэйл возвращается в «Реал». Тренер «шпор» Нуну Эшпириту Санту подтвердил этот факт.

Но у «сливочных» теперь появилась проблема с заявкой нападающего на сезон, сообщает издание AS.

Согласно уставу Примеры, каждая команда может заявить на сезон лишь трех футболистов, у которых нет паспорта ЕС. В мадридском клубе эти слоты занимают бразильцы Эдер Милитао, Родриго Гоэс и Винисиус Жуниор.

Так как Великобритания вышла из Евросоюза, то теперь игроки с Туманного Альбиона считаются в Испании легионерами. Таким образом, у «Реала» нет места в заявке для 32-летнего валлийца.

Ранее Винисиус начал работу над получением европейского гражданства, но пандемия притормозила этот процесс.

Также в команду с аренды вернулся японец Такефуса Кубо, у которого также нет подходящего паспорта.

Возможно, «Реал» решит эту проблему, заявив одного из юных бразильцев в свою резервную команду «РМ Кастилья», и смогут просто вызывать игрока на матчи из дубля, как это уже делали с Винисиусом и Родриго в их первых сезонах пребывания в клубе.

Напомним, защитник «Реала» договорился о контракте с МЮ.