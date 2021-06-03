Бэйл может остаться в «Реале»

Вингер обдумывает свое будущее

Гарет Бэйл / фото - Goal

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл доволен сменой тренера «сливочных» и готов обсудить свое будущее с руководством, сообщает радиостанция Cadena SER.

Известно, что у валлийца был конфликт с бывшим тренером «бланкос» Зинедином Зиданом, что привело к спаду игровой формы и дальнейшей аренде вингера в «Тоттенхэм».

Но после назначения на пост рулевого «Реала» Карло Анчелотти, Бэйл готов обдумать свое возвращение в стан «сливочных», ведь именно валлиец принес Папе Карло своими голами в финалах два трофея в сезоне 13/14.

Гарет Бэйл – один из главных любимцев президента мадридского клуба Флорентино Переса, и босс «сливочных» не упустит возможности дать валлийцу еще один шанс.

Минувший сезон 31-летний нападающий провел в аренде в «Тоттенхэме», где за 34 матча забил 16 голов и отметился 3 ассистами.

Этим летом игрок, вероятнее всего, вернется в стан «Реала», где планирует доработать свой контракт, истекающий в конце следующего сезоне.

Напомним, ранее Анчелотти высказался о будущем Бэйла.