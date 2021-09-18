Бэйл не поможет «Реалу» в первом матче с «Шахтером»

Травма валлийца оказалась серьезной

Гарет Бэйл / Фото - Getty Images

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл выбыл на длительный срок. Об этом сообщает журналист COPE Мигель Анхель Диас.

По данным источника, валлиец травмировал заднюю поверхность бедра. Сроки его восстановления оцениваются в пределах восьми-десяти недель.

Возвращение валлийца на поле ожидается не раньше ноября. Таким образом, футболист пропустит первый матч против «Шахтера» на групповом этапе Лиги чемпионов. Он состоится 19 октября. Вторая встреча (3 ноября) под вопросом.

Напомним, вингер «Барселоны» Ансу Фати сможет сыграть против «Динамо».