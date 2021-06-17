Бэйл повторил «достижение» двадцатилетней давности

Тем не менее, валлийцы победили турков

Гарет Бэйл / фото - Goal

В матче второго тура группового этапа Евро-2020 сборная Уэльса одолела Турцию.

Нападающий «Реала» и валлийской национальной команды Гарет Бэйл стал лучшим игроком матча, создав два гола для своих партнеров. Но есть здесь и ложка дегтя.

Гарет мог и сам забивать, но не смог реализовать пенальти. 31-летний вингер стал первым игроком с 2000 года на Евро, который не попал в створ с одиннадцатиметрового удара. Прошлый раз не попал с точки легендарный испанский форвард Рауль Гонсалес, который на Евро-2000 не забил пенальти французам.

Напомним, сегодня Украина сыграет с Северной Македонией. Уже известна заявка национальной команды