Без Зубкова, но с Цыганковым. Известна заявка Украины на матч с македонцами
Бэйл повторил «достижение» двадцатилетней давности
Тем не менее, валлийцы победили турков
Гарет Бэйл / фото - Goal
В матче второго тура группового этапа Евро-2020 сборная Уэльса одолела Турцию.
Нападающий «Реала» и валлийской национальной команды Гарет Бэйл стал лучшим игроком матча, создав два гола для своих партнеров. Но есть здесь и ложка дегтя.
Гарет мог и сам забивать, но не смог реализовать пенальти. 31-летний вингер стал первым игроком с 2000 года на Евро, который не попал в створ с одиннадцатиметрового удара. Прошлый раз не попал с точки легендарный испанский форвард Рауль Гонсалес, который на Евро-2000 не забил пенальти французам.
Напомним, сегодня Украина сыграет с Северной Македонией. Уже известна заявка национальной команды
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