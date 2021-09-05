Бэйл: «Я никогда не планировал завершать карьеру»
Бэйл: «Теперь в «Реале» мне более комфортно. Надо лишь хорошо играть, и меня начнут воспринимать иначе»
Полузащитник мадридского клуба отметил свою физическую форму
5 сентября 11:40
Гарет Бэйл / Фото - eurosportХавбек «Реала» Гарет Бэйл, который в минувшем сезоне защищал цвета «Тоттенхэма» на правах аренды, прокомментировал нынешнюю ситуацию в мадридском клубе.
Цитирует Бэйла Marca.
«Думаю, я показал, выступая за Уэльс на Евро, что время в «Тоттенхэме» помогло мне. Я привнесу это в «Реал» в этом сезоне, теперь там более комфортная атмосфера для меня. Любой игрок скажет вам, что, попадая в место, где ему комфортнее психологически, он начинает лучше чувствовать себя физически и лучше выступать. Сейчас я играю и чувствую себя чуть более счастливым. В нынешнем «Реале» я чувствую себя комфортнее. У меня всегда были отличные отношения с Карло Анчелотти. Но все всегда одинаково: чтобы попадать в составе, надо хорошо играть. Я провел хорошую предсезонку и здорово начал сезон. В футболе все просто – надо лишь хорошо играть, и тебя быстро начнут воспринимать иначе».
Напомним, у Бэйла действует контракт с «Реалом» до конца сезона. Стороны вряд ли его продлят.
Также Бэйл признался, что не планировал завершать карьеру после Евро-2020.
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