Тренер Швейцарии: «Пока неясно, в какой форме команды, но мы хотим доминировать»
Бэйл выйдет в старте сборной Уэльса на матч против Швейцарии
Поединок группы A станет дебютным для обеих команд на Евро-2020
Фото - FAW
Сборная Уэльса в матче первого тура группового этапа Евро-2020 встретится со Швейцарией. Стартовый свисток встречи в Баку прозвучит в 16:00.
Стали известны составы команд на игру. Главная звезда британцев Гарет Бэйл выйдет на поле с первых минут.
Игру чемпионата Европы можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Уэльс – Швейцария онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи.
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