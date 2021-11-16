Без Джеко и Колашинаца, но с Пьяничем. Известна окончательная заявка Боснии на игру с Украиной

Команды начнут в 21:45

Фото: УАФ

Стала известна заявка сборной Боснии и Герцеговины на матч квалификации чемпионата мира-2022 против Украины. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Вратари: Ибрагим Шехич («Коньяспор», Турция), Никола Василь («Санкт-Паули», Германия), Кенан Пирич («Атромитос», Греция).

Защитники: Бронимир Ципетич («Локомотива», Хорватия), Матео Сушич («ЧФР Клуж», Румыния), Юсуф Газибегович («Штурм», Австрия), Эльдар Чивич, Аднан Ковачевич (оба — «Ференцварош», Венгрия) («Мальме», Швеция), Деннис Хаджикадунич («Ростов», Россия), Синиша Саничанин («Партизан», Сербия), Александар Йовичич («Горица», Хорватия), Айдин Нукич («Тузла»).

Полузащитники: Амир Хаджиахметович («Коньяспор», Турция), Раде Крунич («Милан», Италия), Миралем Пьяныч («Бешикташ», Турция), Амер Гояк («Динамо» С, Хорватия), Гойко Цимирот («Стандард», Бельгия), Мирослав Стеванович («Серветт», Швейцария), Ади Налич («Мальме», Швеция), Эльмедин Жиликич («Олимпия», Словения).

Нападающие: Лука Менало («Динамо» С, Хорватия), Эрмедин Демирович («Фрайбург», Германия), Смаил Превляк («Эйпен», Бельгия), Кенан Кодро («Атлетик», Испания).

По сравнению с матчем между командами месяц назад, в заявке Боснии нет форварда Эдина Джеко, защитника Сеада Колашинаца, а также хавбека Элвиса Шарича. Зато в заявку вернулся полузащитник Миралем Пьянич.

Напомним, сборная Боснии уже потеряла все шансы на попадание на ЧМ-2022.

Босния и Украина начнут в 21:45. Онлайн трансляция матча Босния и Герцеговина – Украина.

Прогнозируем состав сборной Украины на матч с Боснией.