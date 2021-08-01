Без гола, но со скандалом. Селезнев назвал игрока «Александрии» проституткой

Инцидент произошел в подтрибунном помещении

Евгений Селезнев / Фото - ФК Минай

Во втором туре украинской Премьер-лиги «Минай» минимально переиграл «Александрию» (1:0). Нападающий Евгений Селезнев получил предупреждении.

Во время начала трансляции второго тайма поединка можно было заметить, как форвард выясняет с кем-то отношения у боковой линии. Стали известны подробности инцидента.

Во время перерыва у Селезнева возник конфликт с игроком «Александрии» Владиславом Бабогло и одним из членов тренерского штаба «горожан». Форвард назвал соперника «проституткой» и предлагал выйти «один на один».

Ранее Селезнев объяснил, почему ему не удалось реализовать свои моменты.