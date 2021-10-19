Умтити перед игрой с «Динамо»: «Любая команда может тебя обыграть»
Без ключевого хавбека. «Барселона» огласила заявку на игру с «Динамо»
Единственный претендент на Золотой мяч 2021 не сыграет с киевлянами
14:50
фото - FC Barcelona
Завтра, 20 октября «Барселона» на стадионе «Камп Ноу» примет киевское «Динамо».
Главный тренер «блаугранас» Рональд Куман определился со списком игроков, которые смогут принять участие в матче.
#BarçaDynamo pic.twitter.com/oKY7uoRwB8— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 19, 2021
У каталонцев будет отсутствовать по одному игроку из каждой линии: защитник Рональд Араухо, нападающий Усман Дембеле, а также единственный в «Барсе» претендент на Золотой мяч Педри.
Все три игрока травмированы, и не только не смогут сыграть с «Динамо», но и пропустят воскресное «Эль Классико».
Матч начнется в 19:45.
Заявка «Динамо» на матч с «Барселоной».
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