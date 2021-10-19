Без ключевого хавбека. «Барселона» огласила заявку на игру с «Динамо»

Единственный претендент на Золотой мяч 2021 не сыграет с киевлянами

фото - FC Barcelona

Завтра, 20 октября «Барселона» на стадионе «Камп Ноу» примет киевское «Динамо».

Главный тренер «блаугранас» Рональд Куман определился со списком игроков, которые смогут принять участие в матче.

У каталонцев будет отсутствовать по одному игроку из каждой линии: защитник Рональд Араухо, нападающий Усман Дембеле, а также единственный в «Барсе» претендент на Золотой мяч Педри.

Все три игрока травмированы, и не только не смогут сыграть с «Динамо», но и пропустят воскресное «Эль Классико».

Матч начнется в 19:45.

Заявка «Динамо» на матч с «Барселоной».