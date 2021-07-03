Без Малиновского и Степаненко. Состав сборной Украины на Англию

Подопечные Андрея Шевченко вновь сыграют в пять защитников

Сборная Украины / Фото: УАФ

Стал известен состав сборной Украины на четвертьфинальный матч Евро-2020 против Англии.

Подопечные Андрея Шевченко, как и против Швеции, сыграют в пять защитников, а в основном составе только одно изменение – вместо Тараса Степаненко на поле появится Виталий Миколенко. Руслан Малиновский вновь оказался в запасе.

Пикфорд, Уокер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Кейн, Стерлинг, Филлипс, Санчо, Маунт.

На этом чемпионате Европы Англия еще не пропускала, однако эксперты считают, что Украине под силу прервать эту сухую серию «трех львов».

Матч Украина – Англия состоится в рамках четвертьфинал Евро-2020 3 июля в Риме. Начало – в 22:00. На нашем сайте вы сможете следить за онлайн трансляцией встречи. Также на XSPORT.ua доступна видео трансляция матча.