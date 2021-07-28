Куман отказался покупать в «Барселону» партнера Малиновского по «Аталанте»
Без Месси. «Барселона» отправилась на предсезонный сбор
С каталонцами полетел юный игрок, пока не продливший контракт с клубом
17:26
Френки де Йонг / Фото - ФК Барселона
Каталонская «Барселона» отправилась в Германию на предсезонный сбор. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Отметим, отсутствие в списке игроков многолетнего лидера команды Лионеля Месси. Аргентинец со своей сборной участвовал в Копа Америка и стал победителем турнира. Нападающий пока не подписал новый контракт с клубом.
Не может договориться об условиях соглашения полузащитник Илаиш Мориба. Однако главный тренер «Барселоны» Рональд Куман взял на сбор 18-летнего хавбека.
Ранее сообщалось, что Месси будет тренироваться с командой, не подписав контракт.
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