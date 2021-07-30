«Без нападающих не сыграем» – тренер «Металлиста-1925» о кадровых проблемах

Валерий Кривенцов / Фото - FootBoom

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов поделился мыслями о предстоящем матче второго тура украинской Премьер-лиги против «Колоса». Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Но там в команде также есть изменения. Часть игроков ушли, кто-то пришел. Поэтому, как я уже говорил, мы никого не боимся, будет соответствующая настройка, а только игра покажет, что у нас получится из того запланированного, что мы наметили.

Ничья с «Колоса» с «Вересом»? Это был первый тур. Не у всех команд получилось сыграть в полную силу из-за ряда причин. Кто-то волновался, кто-то не настроился на соперника или еще что-то. Однако кроме той игры у меня есть еще информация. Поэтому практически о «Колосе» мы много знаем.

Без нападающих точно играть не будем. Мы в поисках. Мы попробуем и один вариант, и другой. Что из этого выйдет – игра покажет. Но, по состоянию на данный момент, нам действительно трудно. Потому что у нас и Дерек выбыл на долгий период, и сейчас Виталий Пономарь, к сожалению, к нему присоединился.

Будем выходить из этой ситуации. У нас есть футболисты и каждый из них желает себя достойно проявить. Пусть даже не на свойственной для него позиции. Надеемся, что мы ее сможем закрыть.

Сейчас такого нет, чтобы у команды не было настроя. Но, опять же да, я всегда говорю, что важно, как футболисты будут чувствовать себя именно в день игры, именно в определенное время игры. У нас с «Колосом» поздний поединок, начало в 21:00, поэтому, надеюсь, что биологические часы мы настроим. И дневной сон, и ужин, перекус, ребята должны подойти в оптимальных кондициях.