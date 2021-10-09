Без одного игрока. Заявка сборной Украины на матч с Финляндией
Сегодня, 9 октября состоится матч отбора ЧМ-2022 между Украиной и Финляндией.
Главный тренер «сине-желтых» Александр Петраков определился со списком игроков, которые примут участие в этой встрече.
Заявка сборной Украины на игру с финнами.
Вратари: Бущан, Пятов, Ризнык
Защитники: Соболь, Сирота, Кривцов, Корниенко, Забарный, Шабанов, Тымчик, Матвиенко
Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Шапаренко, Зубков, Харатин, Цыганков, Булеца, Караваев
Нападающие: Яремчук, Довбик, Сикан.
В матче не примет участие лишь один игрок, вызванный на октябрьские встречи – хавбек «Днепра-1» Александр Пихаленок, который еще не успел провести дебютный матч за сборную.
Онлайн трансляция Украина – Финляндия. Начало – в 19:00.
Бомбоубежище и раздевалки в подвале. На каком стадионе сборная Украины сыграет с финнами.
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