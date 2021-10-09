Бомбоубежище и раздевалки в подвале. На каком стадионе сборная Украины сыграет с финнами

Матч в Хельсинки пройдет на необычной арене

фото - УАФ

Уже сегодня, 9 октября сборная Украины сыграет выездной матч отбора ЧМ-2022 против сборной Финляндии.

Встречу примет «Олимпийский» стадион в Хельсинки. Эта необычная арена была реконструирована пять лет назад за общую сумму в 300 миллионов евро. После перестройки стадион может выполнять роль бомбоубежища, если будет такая необходимость.

Раздевалки там находятся под землей на «-1» этаже, и чтобы дойти от них до поля нужно потратить не меньше минуты спокойным шагом по бетонным ступенькам.

Проблему для украинской команды может составить тот факт, что освещение на арене расположено очень низко, из-за чего свет будет бить в глаза, так что «сине-желтым» стоит адаптироваться к таким условиям.

Подопечные Александра Петракова уже провели тренировку на этом стадионе в рамках подготовки к игре.

Встреча состоится в 19:00. Онлайн трансляция Финляндия – Украина.

На предматчевой пресс-конференции Петраков поразил прессу демонстративной молчаливостью. Видео красноречивой реакции специалиста на очередной вопрос о Руслане Малиновском.