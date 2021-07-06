Без отпуска. Трубин и Судаков сыграли за «Шахтер» лишь во второй день после приезда из сборной Украины

Отдых игрокам не понадобился

Фото: ФК Шахтер

«Шахтер» обыграл немецкий «Тюркгюджу» (2:1) в контрольном матче на сборах в Австрии.

С первых минут за «горняков» сыграли Анатолий Трубин и Георгий Судаков. Это был их лишь второй день в лагере команды.

Оба игрока были в расположении сборной Украины на Евро-2020, где команда дошла до 1/4 финала турнира. Вернулись они в лагерь «Шахтера» лишь 4 июня, а уже 5-го сыграли в контрольном матче за команду.

Отметим, что сборникам «Динамо» сократили отпуск.