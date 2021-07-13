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Без Роналду и Кейна. UEFA назвал символическую сборную Евро-2020

В число лучших вошли 5 игроков сборной Италии

Футбол Евро-2020
13:37
Без Роналду и Кейна. UEFA назвал символическую сборную Евро-2020
Сборная Италии / Фото - wtop.com
UEFA на своем официальном сайте обнародовал символическую сборную Евро-2020. В топ-11 турнира были включены представители пяти сборных – Италии, Англии, Дании, Испании и Бельгии.

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия).

Защитники: Кайл Уокер (Англия), Леонардо Бонуччи (Италия), Гарри Магуайр (Англия), Леонардо Спинаццола (Италия)

Полузащитники: Пьер-Эмиль Хейбьерг (Дания), Жоржиньо (Италия), Педри (Испания)

Нападающие: Федерико Кьеза (Италия), Ромелу Лукаку (Бельгия), Рахим Стерлинг (Англия)



Напомним, лучшим игроком турнира признан голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.

Владимир Кириченко
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Теги

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