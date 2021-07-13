Сборная Италии страстно поет (живет) гимн. Он должен помочь обыграть Испанию – так говорят ученые
Без Роналду и Кейна. UEFA назвал символическую сборную Евро-2020
В число лучших вошли 5 игроков сборной Италии
Сборная Италии / Фото - wtop.comUEFA на своем официальном сайте обнародовал символическую сборную Евро-2020. В топ-11 турнира были включены представители пяти сборных – Италии, Англии, Дании, Испании и Бельгии.
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия).
Защитники: Кайл Уокер (Англия), Леонардо Бонуччи (Италия), Гарри Магуайр (Англия), Леонардо Спинаццола (Италия)
Полузащитники: Пьер-Эмиль Хейбьерг (Дания), Жоржиньо (Италия), Педри (Испания)
Нападающие: Федерико Кьеза (Италия), Ромелу Лукаку (Бельгия), Рахим Стерлинг (Англия)
Напомним, лучшим игроком турнира признан голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.
Комментарии 0