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Без Цыганкова но со Степаненко. Стал известен стартовый состав Украины на матч с Северной Македонией

Состав у украинцев боевой
Футбол ЕВРО-2020
14:42
Без Цыганкова но со Степаненко. Стал известен стартовый состав Украины на матч с Северной Македонией
фото - Евро-2020

Сборная Украины огласила стартовый состав на второй матч команды на Евро-2020.

Виктор Цыганков остался в запасе.

Украина: Бущан – Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев – Степаненко, Малиновский, Зинченко – Шапаренко, Ярмоленко – Яремчук.

Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Кривцов, Тымчик, Сидорчук, Судаков, Марлос, Макаренко, Беседин, Довбик.

Cеверная Македония: Дмитриевски, Алиоски, Муслиу, Велковски, Ристовски, Николов, Эльмас , Адеми, Барди, Cпировски, Пандев 

Прямая трансляция матча Украина – Северная Македония. Начало матча – в 16:00.

Текстовая трансляция матча Украина – Северная Македония.


Павел Харченко
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Теги

Украина - Северная Македония сборная Украины (футбол)

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