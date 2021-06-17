Федецкий: «В матче Украина – Россия у нас намного больше шансов на победу»
Без Цыганкова но со Степаненко. Стал известен стартовый состав Украины на матч с Северной Македонией
Состав у украинцев боевой
фото - Евро-2020
Сборная Украины огласила стартовый состав на второй матч команды на Евро-2020.
Виктор Цыганков остался в запасе.
Украина: Бущан – Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев – Степаненко, Малиновский, Зинченко – Шапаренко, Ярмоленко – Яремчук.
Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Кривцов, Тымчик, Сидорчук, Судаков, Марлос, Макаренко, Беседин, Довбик.
Cеверная Македония: Дмитриевски, Алиоски, Муслиу, Велковски, Ристовски, Николов, Эльмас , Адеми, Барди, Cпировски, Пандев
Прямая трансляция матча Украина – Северная Македония. Начало матча – в 16:00.
Текстовая трансляция матча Украина – Северная Македония.
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