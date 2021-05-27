Безус: «Для меня вызов в сборную Украины был шоком»
Безус: «Генту» удалось реабилитироваться перед болельщиками»
Хавбек оценил концовку сезона для бельгийского клуба
17:40
Фото - ФК Гент
Полузащитник «Гента» Роман Безус оценил концовку сезона для бельгийской команды. «Буйволы» пробились в зону Лиги конференций.
Действительно, большая часть сезона нам не удалась, поэтому во второй части соревнований в борьбе за место в Лиге конференций, нам отступать было некуда. Думаю, нам удалось реабилитироваться перед болельщиками.
Моя заслуга в успехе «Гента»? Я не люблю говорить о себе, пусть это делают журналисты и эксперты. Просто я рад за команду, что удалось финишировать на мажорной ноте. Про себя могу сказать только то, что чувствую себя хорошо и морально, и физически.
Отметим, хавбек сделал вклад в победу «Гента» в плей-офф чемпионата Бельгии. В шести матчах он отличился четырьмя голами и двумя результативными передачами.
Данные показатели убедили тренерский штаб сборной Украины. Безус получил вызов на второй сбор перед Евро-2020.