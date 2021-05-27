Безус: «Генту» удалось реабилитироваться перед болельщиками»

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Полузащитник «Гента» Роман Безус оценил концовку сезона для бельгийской команды. «Буйволы» пробились в зону Лиги конференций.

Моя заслуга в успехе «Гента»? Я не люблю говорить о себе, пусть это делают журналисты и эксперты. Просто я рад за команду, что удалось финишировать на мажорной ноте. Про себя могу сказать только то, что чувствую себя хорошо и морально, и физически.