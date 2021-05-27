Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Безус: «Генту» удалось реабилитироваться перед болельщиками»

Хавбек оценил концовку сезона для бельгийского клуба
Футбол Украинские легионеры
17:40
Безус: «Генту» удалось реабилитироваться перед болельщиками»
Фото - ФК Гент

Полузащитник «Гента» Роман Безус оценил концовку сезона для бельгийской команды. «Буйволы» пробились в зону Лиги конференций.

Действительно, большая часть сезона нам не удалась, поэтому во второй части соревнований в борьбе за место в Лиге конференций, нам отступать было некуда. Думаю, нам удалось реабилитироваться перед болельщиками.

Моя заслуга в успехе «Гента»? Я не люблю говорить о себе, пусть это делают журналисты и эксперты. Просто я рад за команду, что удалось финишировать на мажорной ноте. Про себя могу сказать только то, что чувствую себя хорошо и морально, и физически.

Отметим, хавбек сделал вклад в победу «Гента» в плей-офф чемпионата Бельгии. В шести матчах он отличился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

Данные показатели убедили тренерский штаб сборной Украины. Безус получил вызов на второй сбор перед Евро-2020.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Роман Безус Гент

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Безус: «Для меня вызов в сборную Украины был шоком»
Безус: «Для меня вызов в сборную Украины был шоком»
Футбол Сборная Украины
10:51
Убедил Шевченко. Безус довызван в сборную Украины
Убедил Шевченко. Безус довызван в сборную Украины
Футбол Сборная Украины
26 мая 11:32
1
Яремчук покинет «Гент» летом – бельгийский источник
Яремчук покинет «Гент» летом – бельгийский источник
Футбол Украинские легионеры
25 мая 12:11
Стало известно, когда Яремчук прибудет в расположение сборной
Стало известно, когда Яремчук прибудет в расположение сборной
Футбол Сборная Украины
23 мая 11:37
Обошлось. Травма Яремчука оказалась несерьезной
Обошлось. Травма Яремчука оказалась несерьезной
Футбол Украинские легионеры
23 мая 10:57
За 20 дней до Евро Яремчук получил травму в матче чемпионата Бельгии
За 20 дней до Евро Яремчук получил травму в матче чемпионата Бельгии
Футбол Украинские легионеры
23 мая 07:13

Новости: Футбол

Безус: «Генту» удалось реабилитироваться перед болельщиками»
Безус: «Генту» удалось реабилитироваться перед болельщиками»
Украинские легионеры
17:40
Сборная Украины терпит потери перед Евро. Насобирается практически полный состав травмированных
Аналитика
Сборная Украины терпит потери перед Евро. Насобирается практически полный состав травмированных
Сборная Украины
17:32
Официально. «Милан» подписал контракт с Меньяном
Официально. «Милан» подписал контракт с Меньяном
Серия А (Италия)
17:32
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
Первая лига
17:29
Луческу: «Сказал, что женщины не могут работать в футболе – меня назвали сексистом»
Луческу: «Сказал, что женщины не могут работать в футболе – меня назвали сексистом»
Украинская Премьер-лига
17:23
Рюдигер - о расизме: «Почему все объединились, чтобы остановить Суперлигу за 48 часов, а тут всегда «все сложно»?»
Рюдигер - о расизме: «Почему все объединились, чтобы остановить Суперлигу за 48 часов, а тут всегда «все сложно»?»
Премьер-Лига (Англия)
17:22
Фонсека: «Горжусь тем, что представлял цвета «Ромы»
Фонсека: «Горжусь тем, что представлял цвета «Ромы»
Серия А (Италия)
17:14
Томори останется в «Милане»
Томори останется в «Милане»
Серия А (Италия)
17:08
Рамос: «Один и единственный. Спасибо, Зизу»
Рамос: «Один и единственный. Спасибо, Зизу»
Примерa (Испания)
17:06
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
22
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Бокс Профессиональный бокс
20 мая 10:35
1
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
8
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
10
Все новости