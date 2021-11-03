Боевой состав. Заявка «Реала» на матч с «Шахтером»

Лишь пять игроков пропустят эту встречу

фото - Marca

Сегодня, 3 ноября «Реал» примет дома донецкий «Шахтер».

Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти определился со списком игроков, которые не примут участие в матче.

Из-за различных повреждений с «горняками» не сыграют форварды Гарет Бэйл, Мариано Диас и Родриго, а также хавбеки Федерико Вальверде и Дани Себальос.

Пропустивший минувший матч мадридцев нападающий Карим Бензема вернулся в состав команды и готов к игре.

Онлайн трансляция «Реал» – «Шахтер». Начало – в 19:45.

Удаление Степаненко и четыре безответных мяча. Единственный матч «Реала» и «Шахтера» на «Бернабеу».