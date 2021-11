Боевой состав. Заявка «Реала» на матч с «Шахтером»

фото - Marca

Сегодня, 3 ноября «Реал» примет дома донецкий «Шахтер».

Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти определился со списком игроков, которые не примут участие в матче.

Our squad for our match @FCShakhtar_eng!#UCL pic.twitter.com/aJHHTrGVdn