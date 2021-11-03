Удаление Степаненко и четыре безответных мяча. Единственный матч «Реала» и «Шахтера» на «Бернабеу»
Боевой состав. Заявка «Реала» на матч с «Шахтером»
Лишь пять игроков пропустят эту встречу
10:30
фото - Marca
Сегодня, 3 ноября «Реал» примет дома донецкий «Шахтер».
Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти определился со списком игроков, которые не примут участие в матче.
Our squad for our match @FCShakhtar_eng!#UCL pic.twitter.com/aJHHTrGVdn— Real Madrid C.F. (@realmadriden) November 2, 2021
Из-за различных повреждений с «горняками» не сыграют форварды Гарет Бэйл, Мариано Диас и Родриго, а также хавбеки Федерико Вальверде и Дани Себальос.
Пропустивший минувший матч мадридцев нападающий Карим Бензема вернулся в состав команды и готов к игре.
Онлайн трансляция «Реал» – «Шахтер». Начало – в 19:45.
Удаление Степаненко и четыре безответных мяча. Единственный матч «Реала» и «Шахтера» на «Бернабеу».
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