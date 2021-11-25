Whoscored назвал имя лучшего игрока «Шахтера» в матче против «Интера»
Бога в ближайшее время может подписать контракт с «Шахтером»
Полузащитник «Сассуоло» готов к переезду в Украину
25 ноября 15:38
Жереми Бога / Фото - everythingsoccernow.comХавбек «Сассуоло» Жереми Бога, вероятнее всего, продолжит карьеру в УПЛ. Об этом сообщает todofichajes.com.
Итальянский клуб договорился с донецким «Шахтером» о переходе 24-летнего ивуарийца. По слухам, сумма трансфера составит около 18 млн евро. Официально о сделке может быть объявлено в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что Бога не против покинуть команду зимой. Летом «Шахтер» уже пытался купить футболиста, но тот решил остаться в Италии.
В нынешнем сезоне Бога забил три мяча, отыграв восемь матчей в Серии А.
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