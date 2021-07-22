Бога в «Шахтере» не будет. Он остается в Италии

«Сассуоло» продлит контракт с ивуарийцем

Фото: Sassuolo

«Сассуоло» продлит контракт с полузащитником Жереми Бога.

Ивуариец оформил новый контракт до 2023-го года. Клуб активировал опцию в контракте 24-летнего футболиста, сообщает Sky Sport Italia.

Предыдущий контракт с клубом завершался у Жереми через год. Этим летом он мог оказаться в «Шахтере», но «горняки» отказались от его приобретения.

Также сообщалось, что игроком активно интересовался «Лион».