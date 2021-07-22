Бразильский защитник «Сассуоло» стал новичком «Шахтера»
Бога в «Шахтере» не будет. Он остается в Италии
«Сассуоло» продлит контракт с ивуарийцем
22 июля 18:25
Фото: Sassuolo
«Сассуоло» продлит контракт с полузащитником Жереми Бога.
Ивуариец оформил новый контракт до 2023-го года. Клуб активировал опцию в контракте 24-летнего футболиста, сообщает Sky Sport Italia.
Предыдущий контракт с клубом завершался у Жереми через год. Этим летом он мог оказаться в «Шахтере», но «горняки» отказались от его приобретения.
Также сообщалось, что игроком активно интересовался «Лион».
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