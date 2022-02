Болельщик «Лестер» с кулаками набросился на игроков соперника

Фото: BBC

«Лестер» проиграл «Ноттингем Форест» и вылетел из Кубка Англии.

Во время матча один из болельщиков «лис» набросился с кулаками на футболистов соперника на поле. Стюардам пришлось останавливать нападавшего.

Правда, ему удалось ударить одного из игроков во время празднования забитого мяча.

Disgraceful behaviour from this Leicester fan after Forest scored!



Give him a lifetime ban now! #FACup pic.twitter.com/m1yXyG2ucB