Болельщики «Лиона» бросили бутылку в голову игроку «Марселя». Матч приостановлен

Пайету вновь досталось

Фото: AFP

Матч «Лион» – «Марсель» в 14-м туре Лиги 1 был прерван.

Команды успели отыграть лишь три минуты, после чего рефери остановил матч.

Все из-за инцидента, который случился во время углового «Марселя». В полузащитника команды Димитри Пайета бросили бутылкой и попали прямо в голову.

Why does this keep happening to Payet?pic.twitter.com/vCD1q6UG1I — Riggers (@UniqueRiggers) November 21, 2021

Существует вероятность, что встречу не доиграют. «Лиону» могут засчитать техническое поражение.

В этом сезоне Пайету уже доставалось от болельщиков «Ниццы». В итоге ту встречу было решено переиграть.