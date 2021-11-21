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Болельщики «Лиона» бросили бутылку в голову игроку «Марселя». Матч приостановлен
Пайету вновь досталось
21 ноября 22:10
Фото: AFP
Матч «Лион» – «Марсель» в 14-м туре Лиги 1 был прерван.
Команды успели отыграть лишь три минуты, после чего рефери остановил матч.
Все из-за инцидента, который случился во время углового «Марселя». В полузащитника команды Димитри Пайета бросили бутылкой и попали прямо в голову.
Why does this keep happening to Payet?pic.twitter.com/vCD1q6UG1I— Riggers (@UniqueRiggers) November 21, 2021
Существует вероятность, что встречу не доиграют. «Лиону» могут засчитать техническое поражение.
В этом сезоне Пайету уже доставалось от болельщиков «Ниццы». В итоге ту встречу было решено переиграть.
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