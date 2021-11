Болельщики «Лиона» бросили бутылку в голову игроку «Марселя». Матч приостановлен

Фото: AFP

Матч «Лион» – «Марсель» в 14-м туре Лиги 1 был прерван.

Команды успели отыграть лишь три минуты, после чего рефери остановил матч.

Все из-за инцидента, который случился во время углового «Марселя». В полузащитника команды Димитри Пайета бросили бутылкой и попали прямо в голову.

Why does this keep happening to Payet?pic.twitter.com/vCD1q6UG1I