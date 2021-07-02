Болельщики вернутся на трибуны АПЛ в сезоне 21/22

Ограничения постепенно снимаются

фото - The Guardian

В следующей кампании английского чемпионата на трибуны снова будут пускать болельщиков, сообщает The Guardian.

Это решение планируют принять 19 июля. Пока что неизвестно, будет ли наполненность стадионов 100%, но часть болельщиков точно смогут насладиться матчами АПЛ вживую.

Не смотря на вспышку нового штамма коронавируса в Англии, британское правительство намерено постепенно снять все обязательные ограничения в отношении масок и социального дистанцирования.

Пустить фанатов на трибуны АПЛ выглядит логичным решением, ведь на этом Евро стадион «Уэмбли» в Лондоне уже собирает десятки тысяч фанатов, поэтому нет смысла лишать этих привилегий и английский чемпионат.

Напомним, ранее стало известно, что болельщики вернутся на матчи Примеры с нового сезона.