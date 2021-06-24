Болельщики вернутся на трибуны Испании

Спустя полтора года фанаты снова увидят испанский футбол вживую

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В следующем сезоне на матчи испанской Примеры будут снова пускать болельщиков, сообщает La Vanguardia.

Испанские власти объявили, что в розыгрыше Ла Лиги-21/22 фанаты снова появятся на трибунах. Правда пока что не известно, будут ли стадионы заполнены полностью, или частично.

В прошлом сезоне, в некоторых испанских регионах болельщиков частично пускали на трибуны, но в основном стадионы были пустыми, а на телевизионных трансляциях просто включали интершум.

Напомним, FIFA выплатит «Барселоне» 2,5 миллиона евро за травму Дембеле на Евро-2020.