FIFA выплатит «Барселоне» 2,5 миллиона евро за травму Дембеле

Полузащитник пропустит четыре месяца

Фото: Marca

FIFA согласилась выплатить компенсацию «Барселоне» за травму полузащитника Усмана Дембеле.

Он получил повреждение в матче за сборную Франции на Евро-2020. Из-за травмы нападающий пропустит четыре месяца.

Усман пропустит не только Евро, но и подготовку «Барселоны» к новому сезону.

FIFA выплатил каталонцам 2,5 миллиона евро за его травму, сообщает Mundo Deportivo. Это предусмотрено в правилах FIFA во время нахождения игроков на турнирах в лагере сборных.

Выплаты следуют в том случае, если футболист выбывает на срок более 28 дней.