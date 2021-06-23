FIFA выплатит «Барселоне» 2,5 миллиона евро за травму Дембеле

Евро 2020. Швеция - Польша. Онлайн трансляция
19:00
FIFA согласилась выплатить компенсацию «Барселоне» за травму полузащитника Усмана Дембеле.
Он получил повреждение в матче за сборную Франции на Евро-2020. Из-за травмы нападающий пропустит четыре месяца.
Усман пропустит не только Евро, но и подготовку «Барселоны» к новому сезону.
FIFA выплатил каталонцам 2,5 миллиона евро за его травму, сообщает Mundo Deportivo. Это предусмотрено в правилах FIFA во время нахождения игроков на турнирах в лагере сборных.
Выплаты следуют в том случае, если футболист выбывает на срок более 28 дней.
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