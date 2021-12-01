Больше чем у Сульшера. Стала известна зарплата Рангника в МЮ

Немец стал временным тренером «дьяволов»

Ральф Рангник / фото - Eurosport

Стало известно, какую зарплату будет получать новый главный тренер МЮ Ральф Рангник, сообщает tribalfootball.

Немецкий специалист будет зарабатывать на новой должности 8 миллионов евро.

По информации СМИ, бывший наставник «дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер зарабатывал меньше, чем новый коуч команды.

63-летний Рангник будет руководить командой до конца сезона-21/22, после чего или продолжит работу в качестве тренера, или же будет консультантом клуба, ответственным за важные решения.

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