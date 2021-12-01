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Больше чем у Сульшера. Стала известна зарплата Рангника в МЮ
Немец стал временным тренером «дьяволов»
11:32
Ральф Рангник / фото - Eurosport
Стало известно, какую зарплату будет получать новый главный тренер МЮ Ральф Рангник, сообщает tribalfootball.
Немецкий специалист будет зарабатывать на новой должности 8 миллионов евро.
По информации СМИ, бывший наставник «дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер зарабатывал меньше, чем новый коуч команды.
63-летний Рангник будет руководить командой до конца сезона-21/22, после чего или продолжит работу в качестве тренера, или же будет консультантом клуба, ответственным за важные решения.
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