«Заплатил – проиграл». Болельщик залез на крышу стадиона ради матча «Челси» – МЮ

фото - MUFC

В матче 13-го тура АПЛ «Челси» дома сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

Один из болельщиков «дьяволов» устроил себе необычный просмотр поединка – залез на крышу «Стэмфорд Бридж», откуда наблюдал за встречей.

Любитель экстрима выложил фотографию на своей странице в Twitter, которая набрала больше десятка тысяч лайков. Сам фанат подпись запись следующим образом:

stamford bridge roof, to pay is to fail MUFC ICJ pic.twitter.com/fkKlyBfuTF