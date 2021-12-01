«Заплатил – проиграл». Болельщик залез на крышу стадиона ради матча «Челси» – МЮ

Фанат нашел себе VIP-места на арене

фото - MUFC

В матче 13-го тура АПЛ «Челси» дома сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

Один из болельщиков «дьяволов» устроил себе необычный просмотр поединка – залез на крышу «Стэмфорд Бридж», откуда наблюдал за встречей.

Любитель экстрима выложил фотографию на своей странице в Twitter, которая набрала больше десятка тысяч лайков. Сам фанат подпись запись следующим образом:

«Крыша «Стэмфорд Бридж». Заплатил – проиграл».

stamford bridge roof, to pay is to fail MUFC ICJ pic.twitter.com/fkKlyBfuTF — Jacob Scott (@JacobScott_7) November 28, 2021

Как сообщает издание The Sun, фанат недолго задержался на верхушке арены, так как вскоре его задержала служба безопасности стадиона и сопроводила в отделение полиции.

Дебют Рангника откладывается. Каррик будет руководить МЮ в матче с «Арсеналом».