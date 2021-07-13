«Шахтер» представит новую форму 15 июля
Бондаренко: «Мне дали еще один шанс закрепиться в «Шахтере»
Украинский хавбек хочет остаться в донецкой команде
Артем Бондаренко / Фото - footboom20-летний украинский хавбек «Шахтера» Артем Бондаренко поделился впечатлениями от тренировочного процесса нового наставника дончан Роберто Де Дзерби.
«Мне был предоставлен еще один шанс закрепиться в «Шахтере». Доволен проведенным сбором в Австрии. Поскольку новый главный тренер Роберто Де Дзерби хотел иметь исчерпывающую информацию о подопечных, то в одном из контрольных поединков мне пришлось даже сыграть в центре защиты. Занятия под руководством Де Дзерби мне очень понравились. Проходили они интенсивно, также много внимания уделялось тактике. Что дальше? 14 июля начинается заключительный этап подготовки к новому сезону. Очень хочется зарекомендовать себя с наилучшей стороны, чтобы остаться в «Шахтере».
24 июля в стартовом поединке нового сезона УПЛ «Шахтер» сыграет с «Ингульцом».
Накануне «Шахтер» сообщил, что 15 июля представит новую форму.
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