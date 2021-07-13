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Бондаренко: «Мне дали еще один шанс закрепиться в «Шахтере»

Украинский хавбек хочет остаться в донецкой команде
Футбол Украинская Премьер-лига
13:14
Бондаренко: «Мне дали еще один шанс закрепиться в «Шахтере»
Артем Бондаренко / Фото - footboom
20-летний украинский хавбек «Шахтера» Артем Бондаренко поделился впечатлениями от тренировочного процесса нового наставника дончан Роберто Де Дзерби.

«Мне был предоставлен еще один шанс закрепиться в «Шахтере». Доволен проведенным сбором в Австрии. Поскольку новый главный тренер Роберто Де Дзерби хотел иметь исчерпывающую информацию о подопечных, то в одном из контрольных поединков мне пришлось даже сыграть в центре защиты. Занятия под руководством Де Дзерби мне очень понравились. Проходили они интенсивно, также много внимания уделялось тактике. Что дальше? 14 июля начинается заключительный этап подготовки к новому сезону. Очень хочется зарекомендовать себя с наилучшей стороны, чтобы остаться в «Шахтере».


24 июля в стартовом поединке нового сезона УПЛ «Шахтер» сыграет с «Ингульцом».

Накануне «Шахтер» сообщил, что 15 июля представит новую форму.
Источник: meta-ratings.com.ua Владимир Кириченко
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Теги

Шахтер Донецк Артем Бондаренко Роберто Де Дзерби

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