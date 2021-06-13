Бондаренко: «После объявления состава на Евро-2020 имел беседу с Шевченко»

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Полузащитник «Мариуполя» Артем Бондаренко рассказал, как отреагировал на непопадание в заявку Украины на Евро-2020.

Конечно, немножко было досадно, что хотя я и попал в заявку на спарринг с Бахрейном, но дебют в главной команде страны не состоялся. Надеюсь, пока. На сборе делили апартаменты со своим тезкой и земляком - Довбиком, мы оба – из Черкасс. Кстати, это именно по его инициативе мы вместе с ним и Георгием Судаковым исполнили один из хитов певца MONATIK на традиционном посвящении новичков сборной.

Имел ли я беседу с Андреем Шевченко, когда стало известно, что меня не будет среди участников Евро? Да, Андрей Николаевич пожелал мне не сбавлять обороты, не жалеть себя на тренировках. Тогда все обязательно получится.

Теперь на очереди - новый вызов. Завтра «Шахтер», которому я принадлежу, начинает подготовительный процесс и постараюсь доказать новому главному тренеру «горняков» Роберто Де Дзерби, что на меня можно рассчитывать.

Что касается первого матча сборной Украины с нидерландцами на Евро, то очень хочу, чтобы удача была на нашей стороне».