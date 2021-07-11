Бонуччи и Кьеллини попытаются сдержать Кейна. Составы на решающую битву Евро-2020

Эксперт: «Англичане начали Евро не очень эффектно, но затем разыгрались»
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Фото - FIGC
Сборная Англии в финале Евро-2020 примет Италию на «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Главный тренер команды «трех львов» Гарет Саутгейт и наставник «Скуадры Адзурры» Роберто Манчини определились с составами на игру. Англичане, как и в игре с Германией (2:0) выйдут на поле с пятью номинальными защитниками.
Финал Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Италия – Англия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи.
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