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Евро-2020 2020
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22:00 Италия - Англия -:- Запланирован
нет важных матчей

Бонуччи и Кьеллини попытаются сдержать Кейна. Составы на решающую битву Евро-2020

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Футбол Евро-2020
20:47
Бонуччи и Кьеллини попытаются сдержать Кейна. Составы на решающую битву Евро-2020
Фото - FIGC

Сборная Англии в финале Евро-2020 примет Италию на «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Главный тренер команды «трех львов» Гарет Саутгейт и наставник «Скуадры Адзурры» Роберто Манчини определились с составами на игру. Англичане, как и в игре с Германией (2:0) выйдут на поле с пятью номинальными защитниками.

Финал Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Италия – Англия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи.

Сергей Стаднюк
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