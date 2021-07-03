Бонуччи: «Австрию мы уважаем, но должны сыграть в свой футбол»
Бонуччи: «Италия доминировала в матче с Бельгией. Соперник вернулся в игру с помощью сомнительного пенальти»
Защитник «скуадры адзурры» – о выходе команды в полуфинал Евро-2020
Леонардо Бонуччи / Фото - calciopolis.itЗащитник сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился эмоциями после победы над командой Бельгии (2:1) в четвертьфинале Евро-2020.
Цитирует Бонуччи Football Italia.
«Мы знали о силе Бельгии, особенно в атаке, и о той опасности, которую они представляли для нас на контратаках. Мы довели счет до 2:0 и доминировали в игре, а затем соперник вернулся в игру с помощью сомнительного пенальти. Мы очень хорошо держались и еще раз показали, насколько важно сердце этой итальянской команды и итальянцев. Теперь мы можем продолжать мечтать, но не витая в облаках. Испания - отличная команда, но мы начали этот турнир с мечтой в наших сердцах, давайте сохраним ее до конца. Впереди два матча, самый сложный будет против Испании, которая сыграет так же, как Бельгия. Они выглядели так, словно у них может ничего не получиться, но они снова встали на ноги, так что это будет битва до самого конца».
В полуфинале Евро-2020 Италия сыграет с Испанией, которая накануне в серии послематчевых пенальти отправила домой швейцарцев. Матч состоится 6 июля в Лондоне.
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