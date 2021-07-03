Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Бонуччи: «Италия доминировала в матче с Бельгией. Соперник вернулся в игру с помощью сомнительного пенальти»

Защитник «скуадры адзурры» – о выходе команды в полуфинал Евро-2020

Футбол Евро-2020
12:39
Бонуччи: «Италия доминировала в матче с Бельгией. Соперник вернулся в игру с помощью сомнительного пенальти»
Леонардо Бонуччи / Фото - calciopolis.it
Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился эмоциями после победы над командой Бельгии (2:1) в четвертьфинале Евро-2020.

Цитирует Бонуччи Football Italia.

«Мы знали о силе Бельгии, особенно в атаке, и о той опасности, которую они представляли для нас на контратаках. Мы довели счет до 2:0 и доминировали в игре, а затем соперник вернулся в игру с помощью сомнительного пенальти. Мы очень хорошо держались и еще раз показали, насколько важно сердце этой итальянской команды и итальянцев. Теперь мы можем продолжать мечтать, но не витая в облаках. Испания - отличная команда, но мы начали этот турнир с мечтой в наших сердцах, давайте сохраним ее до конца. Впереди два матча, самый сложный будет против Испании, которая сыграет так же, как Бельгия. Они выглядели так, словно у них может ничего не получиться, но они снова встали на ноги, так что это будет битва до самого конца».


В полуфинале Евро-2020 Италия сыграет с Испанией, которая накануне в серии послематчевых пенальти отправила домой швейцарцев. Матч состоится 6 июля в Лондоне.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Леонардо Бонуччи Бельгия – Италия сборная Италии (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Мартинес: «Я не могу никого винить в поражении от Италии»
Мартинес: «Я не могу никого винить в поражении от Италии»
Футбол Евро-2020
09:05
Инсинье: «Я никогда не играл с такой широкой улыбкой на лице»
Инсинье: «Я никогда не играл с такой широкой улыбкой на лице»
Футбол Евро-2020
08:57
Манчини: «Италии не было слишком тяжело с Бельгией»
Манчини: «Италии не было слишком тяжело с Бельгией»
Футбол Евро-2020
08:51
Спинаццола получил серьезную травму в матче против Бельгии и рискует пропустить год
Спинаццола получил серьезную травму в матче против Бельгии и рискует пропустить год
Футбол Евро-2020
08:10
Италия – вторая команда в истории, выигравшая первые пять матчей на Евро-2020
Италия – вторая команда в истории, выигравшая первые пять матчей на Евро-2020
Футбол Евро-2020
07:25
Италия обыграла Бельгию и вышла в полуфинал Евро-2020
Италия обыграла Бельгию и вышла в полуфинал Евро-2020
Футбол Евро-2020
2 июля 23:57
1

Новости: Футбол

Букмекеры оценили шансы Украины забить Англии
Букмекеры оценили шансы Украины забить Англии
ЕВРО-2020
15:15
Рамос может оказаться в «Арсенале». ПСЖ стоит понервничать
Рамос может оказаться в «Арсенале». ПСЖ стоит понервничать
Премьер-Лига (Англия)
14:53
Левченко: «Украина на подъеме после победы над Швецией. А ведь можно добиться и большего»
Левченко: «Украина на подъеме после победы над Швецией. А ведь можно добиться и большего»
Сборная Украины
14:44
Автор гола в ворота сборной Украины может стать игроком «Интера»
Автор гола в ворота сборной Украины может стать игроком «Интера»
Серия А (Италия)
14:31
Не только русские. На британском ТВ высмеяли форму сборной Украины – зрители возмутились в комментариях
Тема дня
Не только русские. На британском ТВ высмеяли форму сборной Украины – зрители возмутились в комментариях
Сборная Украины
14:29
Украина сыграет против Англии в желтой форме
Украина сыграет против Англии в желтой форме
Сборная Украины
14:25
Англия все еще не пропускала на Евро-2020. Сегодня матч против Украины
Англия все еще не пропускала на Евро-2020. Сегодня матч против Украины
Сборная Украины
14:10
«Милан» может провернуть трансфер лидера «Аякса»
«Милан» может провернуть трансфер лидера «Аякса»
Серия А (Италия)
14:08
Реднапп: «Пытался узнать у Шевченко какие сюрпризы он приготовил Англии, но он ничего не выдал»
Реднапп: «Пытался узнать у Шевченко какие сюрпризы он приготовил Англии, но он ничего не выдал»
Евро-2020
13:50
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Все новости