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Бонуччи: «Италия хорошо продвигались по турнирной сетке, но еще ничего не выиграли»

Защитник – о предстоящем матче против Испании
Футбол Евро-2020
08:08
Бонуччи: «Италия хорошо продвигались по турнирной сетке, но еще ничего не выиграли»
Фото: Marca

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи прокомментировал сайту UEFA предстоящий матч против Испании в полуфинале Евро-2020.

«В этом матче нет фаворита. Мы хорошо продвигались по турнирной сетке, но еще ничего не выиграли. Нужно сосредоточить свое внимание на том, что надо улучшить. Матч против такой сильной команды должен добавить нам мотивации.

Испанию много критиковали, но Луис Энрике был прав, когда защищал команду и еще больше сплотил ее. Стартовый состав и вообще вся команда у них как одно неделимое целое. Когда встречаешь такую психологически сильную команду, игра всегда складывается непросто. Но если мы покажем Италию образца последних 30 игр, мы, безусловно, сможем добиться желаемого результата.

Последние два сезона, по разным причинам, мы мало играли с Кьеллини. Но мы отлично знаем друг друга и прекрасно взаимодействуем на поле. Все происходит само собой, зачастую нам даже не надо думать. Мы разделяем все задачи, даже в том, что касается лидерства. Так что мы можем выкладываться по максимуму в каждом матче».

Начало матча – в 22:00.

Онлайн трансляция Италия – Испания.

Видео трансляция Италия – Испания.

Андрей Усмонов
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Теги

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