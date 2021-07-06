Бонуччи: «Италия хорошо продвигались по турнирной сетке, но еще ничего не выиграли»

Фото: Marca

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи прокомментировал сайту UEFA предстоящий матч против Испании в полуфинале Евро-2020.

Испанию много критиковали, но Луис Энрике был прав, когда защищал команду и еще больше сплотил ее. Стартовый состав и вообще вся команда у них как одно неделимое целое. Когда встречаешь такую психологически сильную команду, игра всегда складывается непросто. Но если мы покажем Италию образца последних 30 игр, мы, безусловно, сможем добиться желаемого результата.

Последние два сезона, по разным причинам, мы мало играли с Кьеллини. Но мы отлично знаем друг друга и прекрасно взаимодействуем на поле. Все происходит само собой, зачастую нам даже не надо думать. Мы разделяем все задачи, даже в том, что касается лидерства. Так что мы можем выкладываться по максимуму в каждом матче».