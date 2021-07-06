Бонуччи: «Мората – прирожденный нападающий. Ошеломлен критикой в его адрес»

Леонардо Бонуччи / Фото - Goal

Защитник Леонардо Бонуччи в преддверии полуфинального матча Евро-2020 против Испании высказался о встрече с одноклубником Альваро Моратой. Также центрбек прокомментировал травму партнера по сборной Италии Леонардо Спинаццолы. Слова футболиста передает пресс-служба UEFA.

Могу сказать, что Альваро – замечательный человек, прекрасный игрок, хороший отец и друг. Он прирожденный нападающий – один из лучших в мире. Мы должны очень внимательно играть против него.

Спинаццола? Мы говорили с ним. Он только что перенес операцию. Он был одним из тех, кто подбодрил нас перед завтрашним матчем. Он хочет быть здесь, хочет увидеть нашу игру в воскресенье. И мы очень хотим, чтобы он был с нами.