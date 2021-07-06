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Бонуччи: «Мората – прирожденный нападающий. Ошеломлен критикой в его адрес»

Защитнику сборной Италии придется оборонять свои ворота от атак одноклубника
Футбол Евро-2020
14:35
Бонуччи: «Мората – прирожденный нападающий. Ошеломлен критикой в его адрес»
Леонардо Бонуччи / Фото - Goal

Защитник Леонардо Бонуччи в преддверии полуфинального матча Евро-2020 против Испании высказался о встрече с одноклубником Альваро Моратой. Также центрбек прокомментировал травму партнера по сборной Италии Леонардо Спинаццолы. Слова футболиста передает пресс-служба UEFA.

Мората – друг. Мы много времени проводим вместе. Я был ошеломлен, когда услышал критику в его адрес. Мы довольно близки.

Могу сказать, что Альваро – замечательный человек, прекрасный игрок, хороший отец и друг. Он прирожденный нападающий – один из лучших в мире. Мы должны очень внимательно играть против него.

Спинаццола? Мы говорили с ним. Он только что перенес операцию. Он был одним из тех, кто подбодрил нас перед завтрашним матчем. Он хочет быть здесь, хочет увидеть нашу игру в воскресенье. И мы очень хотим, чтобы он был с нами.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть сегодня, 6 июля, на нашем сайте. Видеотрансляция матча Италия – Испания онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.

Сергей Стаднюк
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Теги

Леонардо Бонуччи Альваро Мората Италия – Испания сборная Италии (футбол) сборная Испании (футбол) травмы

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