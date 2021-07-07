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Бонуччи – о полуфинале с Испанией: «Это самый тяжелый матч, в котором я когда-либо участвовал»

Италия вышла в финал Евро-2020
Футбол Евро-2020
09:15
Бонуччи – о полуфинале с Испанией: «Это самый тяжелый матч, в котором я когда-либо участвовал»
Леонардо Бонуччи / Фото: Getty Images

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи высказался о полуфинальном матче Евро-2020 с Испанией (1:1, пен. 4:2). Его слова приводит Football Italia.

«Самый тяжелый матч, в котором я когда-либо участвовал. Поздравляю Испанию с той игрой, которую они показали. Но Италия показал свое сердце, нацеленность и возможность переживать тяжелые моменты. А лотерея пенальти нас наградила. Победа, ради которой страдаешь, приносит больше всего наслаждения.

Мы знали, что они могут преподнести несколько сюрпризов, Луис Энрике делал это по ходу карьеры. Они активно двигались в атаке и не давали нам опоры, но мы итальянским сердцем добились исторического результата.

Остался всего один сантиметр. Один. Это невероятно, то, что мы делаем. Но мы не должны довольствоваться этим. Мы в финале, и через пять дней нам будет нужен тот же голод и дух, чтобы пожертвовать собой и привезти этот трофей домой спустя много лет».


Напомним, Италия сыграет в финале с победителем пары Англия – Дания.

Прогноз на второй полуфинал Евро-2020 Англия – Дания.

Петр Приходько
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Теги

Леонардо Бонуччи Италия – Испания

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