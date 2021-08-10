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Бонуччи – о Роналду и ПСЖ: «Даже если бы Месси туда не перешел, Криштиану остался бы в «Ювентусе»
Защитник туринцев отметил роль звездного португальца в команде
20:41
Леонарло Бонуччи / Фото - vbetnewsЗащитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи в интервью La Gazzetta dello Sport прокомментировал будущее португальского нападающего Криштиану Роналду на фоне перехода аргентинца Лионеля Месси в ПСЖ.
«Я думаю, что Криштиану остался бы в любом случае, даже если бы Месси не перешел в «ПСЖ». Для нас Роналду – ценный футболист, и я уверен, что в этом сезоне он даже в большей степени, чем раньше, поможет нам далеко продвинуться в реализации наших целей. Мы хотим вернуть Скудетто домой, тут нечего скрывать. Когда ты в «Ювентусе», такой и должна быть твоя задача. То же касается хороших выступлений в Лиге чемпионов и других турниров. Лично я хотел бы продолжить играть так же, как на Евро, где у меня была важная роль».
Ранее сообщалось, что звезда футбола мог стать игроком французского гранда.
Напомним, французский ПСЖ уже анонсировал переход звездного аргентинского форварда в свои ряды.
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