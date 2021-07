Бонуччи повторил за Ярмоленко и поставил эффектную точку в «флешмобе» Роналду

Леонардо Бонуччи / фото - ESPN

В финале Евро-2020 сборная Италии обыграла сборную Англии в серии послематчевых пенальти.

Защитник «Скуадры Адзурры» Леонардо Бонуччи на послематчевой пресс-конференции поставил перед собой награду лучшему игроку матча, сделал глоток пива из бутылки, поставленной на стол спонсорами, а после хлебнул и Coca-cola.

Winning #EURO2020 is thirsty work



Leonardo Bonucci spends the first minute of his press conference necking beer and cola pic.twitter.com/O324ZkQlm8