Бонуччи повторил за Ярмоленко и поставил эффектную точку в «флешмобе» Роналду

Поставил эффектную точку в главном «флешмобе» Евро

Леонардо Бонуччи / фото - ESPN

В финале Евро-2020 сборная Италии обыграла сборную Англии в серии послематчевых пенальти.

Защитник «Скуадры Адзурры» Леонардо Бонуччи на послематчевой пресс-конференции поставил перед собой награду лучшему игроку матча, сделал глоток пива из бутылки, поставленной на стол спонсорами, а после хлебнул и Coca-cola.

Winning #EURO2020 is thirsty work



Leonardo Bonucci spends the first minute of his press conference necking beer and cola pic.twitter.com/O324ZkQlm8 — The Sun Football (@TheSunFootball) July 12, 2021

Игрок повторил главный тренд этого Евро. Ранее капитан сборной Португалии Криштиану Роналду на послематчевой сессии убрал из кадра бутылки Coca-Cola и призвал людей пить воду. Как сообщалось ранее, из-за этого компания потеряла 4 миллиарда долларов.

Вскоре, хавбек французов Поль Погба, повторил жест португальца, но убрал из кадра уже бутылки с пивом. Игрок сделал это из-за своих религиозных убеждений.

А вот Андрей Ярмоленко не стал показывать категоричную позицию в отношении газировок и пива. Игрок взял в одну руку бутылку колы, в другую – бутылку пива, и попросил компании связаться с ним.

Напомним, посреди матча на поле выбежал болельщик. Прямые трансляции этого не показали, но есть видео, снятое с трибун