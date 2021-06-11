Депутат Госдумы РФ: «Россия сошла с ума. На форме не написано ничего оскорбительного, а мы пятый день обсуждаем это г*вно»
Борис Колесников предложил использовать строчку из стиха Шевченко на форме сборной Украины
Функционер считает, что УАФ проиграет борьбу с UEFA
Борис Колесников / фото - hcdonbass.com
Бывший вице-президент «Шахтера» Борис Колесников поделился мыслями о конфликте УАФ и UEFA вокруг формы сборной Украины по футболу на ЕВРО-2020.
Функционер уверен, что фразу «Героям Слава» с футболку все же придется убрать. В своем Facebook экс-президент ХК «Донбасс» предложил альтернативный вариант.
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