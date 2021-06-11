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Павелко: «Лозунги «Слава Украине» и «Героя слава» не могут никуда исчезнуть»

Глава УАФ намерен сделать эти фразы официальными
Футбол ЕВРО-2020
07:40
Павелко: «Лозунги «Слава Украине» и «Героя слава» не могут никуда исчезнуть»
Андрей Павелко и Андрей Шевченко / фото - Football24

Президент УАФ Андрей Павелко на своей странице в Facebook заявил, что лозунги «Слава Украине» и «Героям слава» могут стать футбольными символами Украины официально:

«Футбольные символы Украины, давно признаны всеми нашими болельщиками и футбольной общественностью в целом, должны быть защищены и увековечены в футбольной традиции нашего государства. Поэтому выступил с инициативой оперативно созвать онлайн заседание исполкома УАФ.

Мы занимаем четкую позицию, которая олицетворяет глубокую синергию Украинской ассоциации футбола, миллионов наших болельщиков и футболистов сборной. Такая позиция станет ответом на многочисленные комментарии, звонки и голоса поддержки в адрес УАФ и Андрея Шевченко, которые мы получаем после презентации новой формы сборной с картой Украины и лозунгами «Слава Украине», «Героям слава».

Завтра на рассмотрение и голосование членов исполкома УАФ предложил вынести несколько вопросов:

– об утверждении статуса официальных футбольных символов Украины – лозунгов «Слава Украине» и «Героям Слава»;

– об утверждении малого и большого герба национальных сборных Украины (с изображением карты Украины в ее неделимых границах, которые признаны ООН, с Крымом и временно оккупированными частями Донецкой и Луганской областей).

Пытаясь убрать с футболок наших игроков два напечатанных внутри слова, наши «друзья» способствовали тому, что сегодня все международные СМИ и социальные сети пестрят надписями: Glory to Ukraine! Glory to the heroes!

Убежден, что рычаги влияния тех, кому не нравятся целостность и патриотизм спортивной украинской нации, дали фатальную трещину и довели их неэффективность.

Лозунги «Слава Украине» и «Героям Слава» не могут никуда исчезнуть, потому что нет такой силы, которая способна искоренить эти слова из сознания украинцев или затмить их невероятную энергетику. Это увидел и почувствовал весь мир».

Появление контуров украинских границ на форме национально сборной здоров шокировали футбольный мир, из-за ярых протестов восточных соседей. Российскую сторону возмутил факт наличия на форме временно оккупированного полуострова Крым.

UEFA заявили, что признают границы Украины и не заставят убрать их с формы, но обязали не наносить на форму лозунг «Героям слава», так как рассмотрели там политический подтекст.

Напомним, ситуацию с формой прокомментировали в офисе президента.

Павел Харченко
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Теги

Андрей Павелко сборная Украины (футбол)

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