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«Боруссия» Д отказывается продавать Холанда «Челси»

Немцы всеми силами пытаются оставить форварда в команде
Футбол Бундеслига (Германия)
16:10
«Боруссия» Д отказывается продавать Холанда «Челси»
Фото: AFP

«Боруссия» Дортмунд отказалась продавать нападающего Эрлинга Холанда в «Челси».

Дортмундцы пытаются всеми силами сохранить игрока в команде. Отклонили немцы щедрое предложение от «синих».

Накануне, сообщалось о 175 миллионах евро, которые «Челси» приготовил за норвежца. «Боруссия» ответила отказом, сообщает Bild.

На трансфере настаивает тренер «Челси» Томас Тухель.

На Холанда также претендует «Реал». А вот «Манчестер Сити» выбыл из борьбы.

Андрей Усмонов
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Теги

Боруссия Дортмунд Челси Эрлинг Холанд

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