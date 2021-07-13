Абрамович готов выложить 175 миллионов евро за Холанда
«Боруссия» Д отказывается продавать Холанда «Челси»
Немцы всеми силами пытаются оставить форварда в команде
16:10
Фото: AFP
«Боруссия» Дортмунд отказалась продавать нападающего Эрлинга Холанда в «Челси».
Дортмундцы пытаются всеми силами сохранить игрока в команде. Отклонили немцы щедрое предложение от «синих».
Накануне, сообщалось о 175 миллионах евро, которые «Челси» приготовил за норвежца. «Боруссия» ответила отказом, сообщает Bild.
На трансфере настаивает тренер «Челси» Томас Тухель.
На Холанда также претендует «Реал». А вот «Манчестер Сити» выбыл из борьбы.
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