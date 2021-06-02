Бундеслига. «Боруссия» и «Бавария» завершили сезон синхронными победами
«Боруссия» Д подписала вратаря «Штутгарта»
Кобель сменил клуб
09:58
Фото: AFP
Вратарь «Штутгарта» Грегор Кобель перешел в «Боруссию» Дортмунд.
23-летний голкипер подписал контракт со «шмелями» до 2026-го года, сообщает пресс-служба клуба. Сумма трансфера не разглашается.
В СМИ сообщали о 15 миллионах евро за голкипера. Он станет заменой Роману Бюрки, который покинет «Боруссию» летом.
Сообщалось, что «Боруссия» хотела пригласить вратаря «Барселоны».
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