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«Боруссия» Д подписала вратаря «Штутгарта»

Кобель сменил клуб
Футбол Бундеслига (Германия)
09:58
«Боруссия» Д подписала вратаря «Штутгарта»
Фото: AFP

Вратарь «Штутгарта» Грегор Кобель перешел в «Боруссию» Дортмунд.

23-летний голкипер подписал контракт со «шмелями» до 2026-го года, сообщает пресс-служба клуба. Сумма трансфера не разглашается.

В СМИ сообщали о 15 миллионах евро за голкипера. Он станет заменой Роману Бюрки, который покинет «Боруссию» летом.

Сообщалось, что «Боруссия» хотела пригласить вратаря «Барселоны».

Андрей Усмонов
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Теги

Боруссия Дортмунд Штутгарт

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