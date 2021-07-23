«Боруссия» Дортмунд близка к приобретению звезды ПСВ

Мален отправится в Германию

Фото: PSV

Нападающий ПСВ Дониэлл Мален перейдет в «Боруссию» Дортмунд.

Голландский клуб согласился отпустить 22-летнего игрока за 30 миллионов евро, сообщает ED.nl. Трансфер уже согласован.

1,5% от этой суммы получит «Аякс» как первый клуб игрока. Еще 1% полагается «Арсеналу». Он подпишет контракт на пять лет.

В прошлом сезоне чемпионата Нидерландов Мален забил 19 мячей. На Евро-2020 он отыграл четыре матча за сборную Нидерландов.