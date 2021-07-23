Квалификация ЛЧ. Герой ЧМ-14 дублем помог ПСВ разгромить «Галатасарай», «Олимпиакос» минимально победил
«Боруссия» Дортмунд близка к приобретению звезды ПСВ
Мален отправится в Германию
11:41
Фото: PSV
Нападающий ПСВ Дониэлл Мален перейдет в «Боруссию» Дортмунд.
Голландский клуб согласился отпустить 22-летнего игрока за 30 миллионов евро, сообщает ED.nl. Трансфер уже согласован.
1,5% от этой суммы получит «Аякс» как первый клуб игрока. Еще 1% полагается «Арсеналу». Он подпишет контракт на пять лет.
В прошлом сезоне чемпионата Нидерландов Мален забил 19 мячей. На Евро-2020 он отыграл четыре матча за сборную Нидерландов.
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