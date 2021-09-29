«Боруссия» переиграла «Спортинг» и догнала «Аякс» в борьбе за лидерство в группе ЛЧ

«Шмелям» не помешали отмененные голы

Фото - Боруссия Дортмунд

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» дома минимально переиграла «Спортинг».

Нельзя судить об отчетливом преимуществе какой-то из команд. Игра выдалась довольно осторожной и «шмели» удачнее воспользовались своими моментами.

Единственный мяч забил Мален в первом тайме. После перерыва голландец мог оформить дубль, но его гол был отменен из-за офсайда после пересмотра VAR. Так же, как и гол Ройса.

«Боруссия» и «Аякс» уверенно лидируют в группе C с максимумом очков. «Бешикташ» и «Спортинг» пока пунктов не набирали.

Лига чемпионов. Групповой этап, второй тур

«Боруссия» Дортмунд – «Спортинг» 1:0

Гол: Мален, 37

«Боруссия»: Кобель, Менье, Аканджи, Хуммельс, Геррейру (Шульц, 75), Ройс, Беллингем, Азар (Вольф, 71), Дауд (Брандт, 8), Витцель, Мален (Рейньер, 75).

«Спортинг»: Адан, Нету, Коатес, Феддаль, Нунес, Порро (Табата, 84), Пальинья (Даниэл Браганса, 84), Тиагу Томаш (Нуну Сантуш, 58), Сарабия (Жоване Кабрал, 74), Матеус Рейс (Эшгайю, 84), Паулинью.

Предупреждения: Беллингем, Хуммельс – Нунес, Нету